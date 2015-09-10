Претендентов на кресло главы "Энергоатома" будут учить в Международном институте менеджмента

Согласно сообщению, участниками программы стали 17 руководителей «Энергоатома», которые были выбраны по результатам тестов, проведенных в компании.

В сообщении отмечается, что программа обучения, разработанная учебным центром «Академия руководителей атомной энергетики» НАЭК «Энергоатом» совместно с МИМ-Киев, ориентирована на развитие ключевых управленческих компетенций, необходимых для работы компании в условиях либерализации энергорынка Украины и присоединения к открытому энергорынку Европейского Союза.

Пресс-служба сообщает, что, выступая перед участниками во время открытия программы, президент «Энергоатома» Юрий Недашковский назвал старт проекта результатом многолетней работы компании по совершенствованию системы подготовки руководителей высшего звена.

«С одной стороны мы даем старт совершенно новому направлению в работе нашей компании, а с другой – это завершение подготовительного периода, который длился более 10 лет. Впервые потребность системно заняться подготовкой резерва на замещение высших руководящих должностей в компании стала очевидной в 2005 году. Мы поняли, что необходимо формировать мощную методическую базу, создавать организационные инструменты в самой компании и за ее пределами", - сказал Недашковский.

По его словам, в 2009 году «Энергоатом» совместно с Европейской комиссией начал проект создания в Украине Национального центра по подготовке ремонтного персонала. В прошлом году этот проект успешно закончился разработкой не только профилей компетенций для каждой руководящей должности в компании, но и учебных модулей, к разработке которых была привлечена французская компания Areva.

«Работа по этому проекту осуществлялась, в том числе, и в помещении Международного института менеджмента, именно тогда мы и познакомились с возможностями учебного заведения, поэтому выбор МИМ не случаен», ‒ отметил президент «Энергоатома».

Он также сообщил, что анализ ситуации с формированием кадрового резерва в «Энергоатоме» доказал, что ранее работа по этому направлению велась чисто формально.

«Сейчас в структуре компании создана Академия по подготовке руководящего персонала НАЭК «Энергоатом», в рамках которой мы сформировали список из 17 специалистов, которых будут готовить для должности президента «Энергоатома». Так мы получим людей, которые по своему уровню подготовки, по своим навыкам, не только инженерным, но и менеджерским, будут соответствовать уровню руководителя высшего звена. Я возлагаю на эти курсы большие надежды - их успех будет и моим личным успехом», ‒ отметил Недашковский.

Также он подчеркнул, что структура управления «Энергоатома» формировалась по принципам, которые остались в наследство еще от Советского Союза.

«Но сегодня Украина меняется, а вместе с ней меняется энергетический рынок, на котором с 2017 года будет введена новая модель. «Энергоатом» будет сам зарабатывать средства, а не получать их из «Энергорынка», - добавил глава компании.

В своем приветственном слове президент МИМ-Киев Ирина Тихомирова отметила, что институт уже проводил специализированные программы обучения для менеджеров компаний, работающих в энергетической сфере.

«Выпускники нашего института сегодня работают в правительстве Украины, Верховной Раде и крупнейших компаниях страны… Я хочу выразить благодарность «Энергоатому» за то, что такая мощная компания выбрала наш институт. Мы сделаем все для того, чтобы курс обучения был максимально эффективным», ‒ сказала Тихомирова.

В свою очередь директор учебного центра «Академия руководителей атомной энергетики» Иван Сердюк сообщил, что с каждым из участников программы провели тестирование, по результатам которого были расставлены приоритеты в программе обучения. По его словам, у всех участников программы очень хорошо развиты компетенции, касающиеся их непосредственной профессиональной деятельности, но есть очень серьезные пробелы в таких сферах, как управление персоналом, вопросах экономики и финансов.

«Если говорить о необходимости работать в условиях рынка, то навыки вообще отсутствуют. И понятно почему: «Энергоатом» никогда не работал в условиях реального рынка. Именно поэтому мы выбрали формат обучения «бизнес-школа», который даст системное понимание всех процессов функционирования предприятия, его финансовой составляющей. Под эти запросы и была разработана программа обучения, которую нам предложил МИМ», ‒ подчеркнул Сердюк.

В свою очередь один из участников программы - директор по закупкам ядерного топлива и регулирования внешнеэкономической деятельности «Энергоатома» Александр Болибок сообщил, что ожидает от курсов улучшения собственных управленческих навыков, потому что в этой части имеет серьезный дефицит.

«Надеюсь, это обучение придаст мне уверенности в собственных силах и станет стимулом для самосовершенствования», - прокомментировал Болибок начало обучения.

Еще один слушатель ‒ начальник Отдела подготовки и проведения ремонтов ЮУАЭС Александр Маслюков ‒ считает программу полезным инструментом для повышения общего уровня качества управления в «Энергоатоме». По его словам, обучение позволит ученикам изменить шаблон мышления.

«Есть узкое направление, которое каждый из нас ведет, при этом руководителями мы становимся, так сказать, интуитивно - кому опыт управления передает руководитель, кто приобретает его самостоятельно. Но мы понимаем, что в современном мире существуют методы и практики, которые позволяют получить определенный багаж знаний, необходимый руководителю. Хотелось бы получить соответствующие инструменты и начать их использовать в своей текущей работе, транслировать эти знания на свой отдел, свою станцию», ‒ сказал Маслюков.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Ключевой идеей программы обучения перспективного кадрового резерва на должность президента ГП «НАЭК «Энергоатом» является объединение обучения участников с практической деятельностью по улучшению бизнес-процессов компании на своих рабочих местах. Продолжительность программы 8 месяцев, в течение которых слушатели пройдут 12 трехдневных учебных модулей. Участники обучения смогут закрепить и развить полученные управленческие знания и навыки в процессе проведения бизнес-симуляции «ManagementGame» в партнерстве с Центром интерактивных симуляций (TepperSchoolofBusiness, CarnegieMellonUniversity (USA)). После завершения курса обучения слушатели получат сертификат МИМ-Киев (международная аккредитация IQA), а также свидетельство государственного образца о повышении квалификации.

Частное высшее учебное заведение Международный институт менеджмента (МИМ-Киев) основано в 1989 году. Это было первое совместное украино-швейцарское предприятие в тогда еще советской Украине, которое основали Международный институт менеджмента в Женеве (позднее IMD, Швейцария), одно из лучших учебных заведений Европы в сфере бизнес-образования, и Институт экономики Академии наук УССР. В МИМ стартовала первая в Украине программа МВА (Master of Business Administration).