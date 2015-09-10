"Надра Украины" намерена добиваться возврата в свою собственность помещения в центре Киева

Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович.

"Это помещение, которое расположено напротив СБУ, было отчуждено в 2007 году при сомнительных условиях. Суды по этому вопросу НАК "Надра Украины" были проиграны. Но мы направили запросы в правоохранительные органы", - сказал Климович, уточнив, что в настоящее время правоохранители ведут досудебное следствие.

При этом он напомнил, что после отчуждения права собственности на помещение на ул. Владимирской компания получила офис на Севастопольской площади, который по площади был значительно меньше.

"На Севастопольской площади в 1400 квадратных метров эффективной площади всего 400 квадратных метров. Там один полноценный этаж. Все остальное: лифт, подвал и лестничные клетки", - возмутился Климович.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляла о попытке незаконного захвата здания НАК "Надра Украины" ее бывшим руководителем Эдуардом Ставицким.

Также Тимошенко отмечала, что во время премьерства Виктора Януковича его окружение передало себе в собственность через компанию НАК "Надра Украины" два здания в центре Киева (по ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9), общая площадь которых составляет около 5 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

Полный текст интервью читайте на сайте "УНИАН-Экономика": Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки