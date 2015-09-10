"Надра Украины" планирует вернуться к добыче газа

Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович.

"Есть скважины, которые можно отремонтировать за небольшую цену и получить на них продукцию. Если сравнить, капитальный ремонт может стоить 10 миллионов гривень, а пробурить глубокую скважину на 5000 метров - это 10 миллионов долларов. Разница очевидна. А таких скважин у нас около 190. Мы хотим показать их потенциал с прогнозными дебитами для обоснования экономической целесообразности данного предложения", - сказал Климович.

По его словам, компания приняла решение о возобновлении добычи газа после выполнения глубокого анализа ликвидированных или законсервированных скважин, которые раньше были пробурены дочерними предприятиями "Надра Украины".

"Они не использовались, потому что в 80-е или 90-е годы считались нерентабельными", - уточнил Климович.

При этом он сообщил, что компания из-за действий предыдущего руководства уже около 3 лет не занимается добычей газа.

"Последние годы у "Надра Украины" интересы были другие. До 2006 года НАК "Надра Украины" добывала около 0,5 миллиарда кубометров газа. С 2012-2013 года и на сегодня у нас добычи фактически нет. Только у дочернего предприятия "Захидукргеология" осталась незначительная добыча в совместной деятельности", - отметил глава правления компании.

В то же время он сообщил, что на дочернем предприятии компании "Черниговнефтегазгеология" ведутся работы по восстановлению законсервированной скважины на Шатравинском месторождении.

"Мы направили средства на это предприятие, и оно начало капитальный ремонт скважины. Надеемся, что в ближайшее время получим там продукцию, которая будет реализовываться и трансформироваться в средства. Это очень важно для выполнения компанией не только геологоразведочных услуг, но и для развития добывающего потенциала в компании", - добавил Климович.

Кроме того он рассказал, что на сегодняшний день в Украине выявлено 407 месторождений углеводородов. Современное состояние углеводородного потенциала Украины оценивается в 9,32 миллиарда тонн условного топлива, объемы выработанности запасов нефти, газа и конденсата в пределах Украины составляют 5,7 миллиарда тонн.

"Ресурсный потенциал Украины до сих пор большой. Но проблема заключается в том, что вся добыча, которая сегодня есть в нашем государстве, функционирует благодаря активной работе геологической отрасли в 70-90-е годы. Сейчас она фактически не работает", - подчеркнул глава правления "Надра Украины".

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

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Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки