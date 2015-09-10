На Закарпатье открыто новое газовое месторождение
С целью оценки запасов этого месторождения "Укргазвыдобування" планирует бурение еще нескольких разведочных скважин.
По результатам геологоразведочных работ ПАО "Укргазвыдобування" в Великоберезнянском районе Закарпатской области, вблизи с.Тихий открыто Лютнянське газовое месторождение.
Об этом сообщается на сайте "Укргазвыдобування".
"В результате бурения и испытания поисковой скважины № 2 получен промышленный приток газа. Суточный дебит составил 58 тысяч кубометров при исследовании скважины на 6-мм штуцере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным предварительной оценки специалистов УкрНИИгаза перспективные ресурсы газа этого месторождения составляют 2,4 миллиарда кубометров.
"Начальные запасы газа открытой скважиной залежи составили 390 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.
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С целью оценки запасов этого месторождения "Укргазвыдобування" планирует бурение еще нескольких разведочных скважин.