"Надра Украины" хочет привлечь 5 миллиардов для финансирования геологоразведочных работ

Национальная акционерная компания "Надра Украины" намерена привлечь 5 миллиардов гривень под государственные гарантии для финансирования геологоразведочных работ, что поможет привлечь инвесторов в добычу углеводородов в Украине.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович.

"В сегодняшних условиях я не верю, что инвесторы пойдут на риски, вкладывая средства в новые малоразведанные площади… Поэтому мы дорабатываем предложение по привлечению средств под государственные гарантии для финансирования геологоразведочных работ в Украине. Будем предлагать правительству сумму ориентировочно около 5 миллиардов гривень, которая является высчитанной нашими геологами, коллегами из Национальной академии наук и другими ведущими геологами", - сказал Климович.

Он отметил, что за эти средства в течение 5 лет "Надра Украины" совместно с предприятием "Укргеофизика" планируют технически усилиться, а затем провести комплекс геологоразведочных работ на предложенных площадях, которые рассматривались на заседании научно-технического совета Госгеонедр Украины (такие как Матвеевский-Мойоровская, Мажаривская, Ватажкивская, Адамовская группа структур, Северо-Яворовская, Лютськая).

"В итоге, мы получим определенное количество площадей с технико-экономическим обоснованием, где четко будет расписано, по какому механизму государство получит средства обратно на перекрытия взятых кредитов", - добавил глава правления компании.

Он отметил, что после проведения геологоразведки площади планируется выставлять на аукционы для привлечения инвесторов под соглашения о разделе продукции. Одним из условий конкурса будет компенсация затрат на проведение геологоразведочных работ инвестором, который входит в проект. Кроме того, он должен будет уплатить бонус государству, что является мировой практикой.

"На такие проекты идут глобальные компании, которые не хотят возиться с бюрократией, а начинают сразу бурить сетку скважин. Тем самым мы укрепим энергетический потенциал и будем двигаться в направлении энергетической независимости государства", - подчеркнул Климович.

При этом он выразил мнение, что Украине не следует концентрировать внимание только на импорте газа, имея выводы украинских ученых о колоссальном геологическом потенциале страны.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

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Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки