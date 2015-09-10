"Из нас просто делают идиотов": Яценюк и премьер Словакии раскритиковали соглашение по Nord stream-2

"Газпром" подписал с представителями европейских государств соглашения о том, что будет строиться новая линия Nord stream. Я хотел бы воспользоваться какими-то нормальными высказываниями, но хочу высказаться экспрессивно: они просто делают из нас идиотов", - заявил Фицо на совместной пресс-конференции с Яценюком.

Фицо подчеркнул, что это происходит в то время, когда "в рамках Европейского совета годами говорилось о необходимости помочь Украине, чтобы она осталась страной-транзитером, чтобы помочь ей в тяжелые зимние месяцы".

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"Речь идет о вопросах, которые касаются транзита газа в больших объемах через территорию Украины и Словакии. И в том случае, когда этот транзит остановился бы, то Украина не досчиталась бы миллиардов, а Словакия - сотен миллионов евро", - подчеркнул он.

"Я хочу отклонить довод относительно того, что эта сделка между "Газпромом" и газовыми компаниями Западной Европы является лишь вопросом бизнеса. Я отвергаю это, потому что мы очень долго говорим о геополитических взаимоотношениях и связи. Я убежден, что западноевропейские газовые фирмы, которые осуществляют свою работу на территории стран-членов ЕС, они предали другие европейские государства, в том числе и Словакию", - подчеркнул словацкий премьер-министр.

Фицо заявил, что поднимет этот вопрос перед Европейским советом.

Яценюк в свою очередь назвал Nord stream-2 "антиевропейским и антиукраинским проектом".

Строительство Nord Stream-2, по его словам, означает для Европейского Союза утрату возможности прямых поставок газа через территорию Украины - по кратчайшему пути: "Объем таких потерь составляет 140 миллиардов кубических метров газа, которые могут идти через украинскую газотранспортную систему".

"Строительство Nord Stream-2 ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок газа в страны Юго-Восточной Европы. Это означает монополизацию путей поставки природного газа в Европейский Союз, а значит - поднятие цены для конечных потребителей в ЕС. Это означает в том числе и потерю для наших друзей и партнеров словаков около 800 миллионов долларов доходов", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что для Украины строительство "Северного потока-2" означает исключение из транзитных поставок в ЕС: "Это потеря 2 миллиардов долларов доходов, которые мы получаем за транзит и безопасные поставки газа в Европейский Союз".

"Это просто несправедливо ни по отношению к нашим европейским партнерам, ни по отношению к Украине", - подчеркнул глава украинского правительства.