"Энергоатом" за восемь месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 44%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-августе 2015 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем-августом 2014 года на 43,8% – до 24,842 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

За январь-август из Оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию было перечислено 20,973 миллиарда гривень, что составляет 84,4% необходимой суммы.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом" с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 10,122 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за восемь месяцев 2015 года увеличилась по сравнению с январем-августом 2014 года до 57,574 млрд кВт/ч с 56,590 млрд кВт/ч. За 8 месяцев текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики находилась на уровне 56,6%.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

"Энергоатом" в январе-июне 2015 года получил чистую прибыль 2,262 миллиарда гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 3,054 миллиарда гривень.