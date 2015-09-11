"Газпром" продолжает поставки газа на оккупированные территории Донбасса

Об этом ТАСС сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в преддверии двусторонних переговоров в Вене.

"Да, на Донбасс продолжаются поставки. Мы поставляем по контракту с НАК "Нафтогаз Украины", - сказал Миллер.

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Ранее УНИАН сообщал, что в российском газовом гиганте "Газпроме" заявили, что поставили газа на оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс на 217 миллионов долларов, но хотят оплаты со стороны НАК "Нафтогаз Украины".