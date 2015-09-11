"Нафтогаз" назвал планы расширения "Северного потока" увеличением зависимости ЕС от России

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Избыточные газопроводы – это выбор, а выбор – это хорошо. Но не для европейских потребителей, а для России: если эти газопроводы будут построены, именно она будет решать, куда, кому и на каких условиях поставлять газ», – сказал он в ходе рабочего визита в Словакию.

«Европа должна решительно стать на защиту своих интересов и не допустить строительства новых маршрутов, подконтрольных «Газпрому». Традиционный маршрут через Украину и Словакию – прямой, мощный и неподконтрольный «Газпрому» путь поставки российского газа в Европу», – говорится в заявлении «Нафтогаза» по этому поводу.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковали соглашение о строительстве новой линии Nord stream.

На прошлой неделе "Газпром" подписал соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова подтвердила факт подписания соглашения акционеров по "Северному потоку-2".