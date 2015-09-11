В России прогнозируют рекордное падение цены на экспортный газ

Об этом сообщает Прайм.

"Министерство не ожидает существенного улучшения ситуации в нефтегазовой отрасли в ближайшие три года. По его расчетам, цена на нефть в 2016 году останется на уровне 2015-го — 50 долларов за баррель Urals, в последующие два года она вырастет до 55 и 60 долларов за баррель соответственно", - говорится в сообщении.

При этом среднюю экспортную цену на газ в 2016 году российское Минэкономики прогнозирует на рекордно низком уровне — 162 доллара за тысячу кубометров (в 2014 — 351 доллар, оценка на 2015 год — 237 долларов), в 2017-2018 годах — 184 и 194 доллара за тысячу кубометров.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября Россия снизила цену на газ для Армении до 165 долларов со 189 долларов за тысячу кубометров.