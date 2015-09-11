Украина получит наработки Shell по проекту добычи сланцевого газа на востоке страны

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell, которая начинала процесс разработки месторождений нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях, но в июне приняла решение выйти из этого проекта, передаст все свои наработки государству Украина и компании "Надра Юзовская".

Об этом в интервью УНИАН заявил глава правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" Ярослав Климович.

"Shell потрачены значительные средства на разработку этого проекта, вложены средства на проведение разведочных работ, переобработку, переинтерпретацию. Были закуплены трубы, другое техническое оборудование. К большому сожалению, в июне Shell сообщил нам и государству о выходе из этого проекта. После этого в проекте остается два участника – государство и "Надра Юзовская", – сказал Климович.

Напомним, 90% компании "Надра Юзовская" принадлежат государству в лице госкомпании "Надра Украины".

По словам Климовича, несмотря на то, что Shell вложила значительные средства, не получив результата, возврат денег компании не предусмотрен.

"Возврат не предусмотрен. Shell воспользовалась пунктом СРП (соглашения о разделе продукции), в котором предусмотрен длительный форс-мажор", - сказал глава правления "Надра Украины".

Он рассказал, что для урегулирования вопроса выхода Shell этой компании и государству было предложено подписать дополнительное соглашение к СРП.

"Оно предусматривает урегулирование вопроса относительно ранее заключенных Shell договоров, которые были ею подписаны по операционному соглашению, урегулирование вопроса о материалах и геологической информации по проекту", - уточнил Климович.

При этом он сообщил, что отказываться от проекта по разработке нецелесообразно из-за его перспективности, а также интереса со стороны других инвесторов.

"Просто отказаться от этого проекта нецелесообразно. Мы работаем над тем, чтобы сегодня найти замену участникам этих проектов. Разослали письма ведущим компаниям, которые работают в направлении освоения месторождений нетрадиционного газа. Проводим сегодня переговоры с Китаем, Индией, есть интерес из Канады", - сказал глава правления "Надра Украины".

По его словам, интерес к проекту просматривается даже несмотря на боевые действия на востоке страны.

Читайте также"Надра Украины" хочет привлечь 5 миллиардов для финансирования геологоразведочных работ

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и "Надра Юзовская" о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. "Надра Украины" владеет 90% "Надра Юзовская", еще 10% принадлежат малоизвестной компании "СПК-Геосервис".

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

Полный текст интервью читайте на сайте "УНИАН-Экономика":

Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки