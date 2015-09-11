"Нафтогаз" хочет в сентябре подписать с "Газпромом" "зимний" контракт на поставку газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует в сентябре подписать новый контракт с российским газовым монополистом "Газпромом" на поставку природного газа в период отопительного сезона.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев на 12-м форуме YES в Киеве.

«Мы надеемся подписать новый контракт с "Газпромом" в сентябре», - сказал Коболев.

Также глава «Нафтогаза» выразил уверенность, что международные финансовые институты в конце сентября выделят Украине средства на закупку природного газа в объемах, которые необходимы для безопасного прохождения отопительного сезона и обеспечения транзита.

В настоящее время запасы газа в ПХГ составляют почти 15 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает в сентябре-октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.

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По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд кубометров.