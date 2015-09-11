Goldman Sachs ухудшил прогнозы для нефти: не исключает падения цен до $20

Аналитики американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. полагают, что избыточное предложение на мировом нефтяном рынке может привести к падению цен на нефть в среднесрочной перспективе до 20 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Bloomberg.

Прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2015 год понижен до 53,7 доллара за баррель с ожидавшихся в мае 58,2 доллара за баррель, WTI - до 48,1 доллара за баррель с 52 долларов за баррель. Прогноз цены для нефти марки Brent на 2016 год ухудшен аналитиками до 49,5 доллара за баррель с 62 долларов за баррель, прогноз для WTI - до 45 долларов за баррель с 57 долларов за баррель.

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Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз по стоимости нефти марки Brent и WTI на 2015-2016 годы на ожиданиях того, что избыток предложения будет сохраняться в связи с ростом добычи организации стран-экспортеров нефти, устойчивыми поставками сырья из стран, не входящих в картель, а также из-за замедления роста спроса.

"Нефтяной рынок перенасыщен даже больше, чем мы ожидали, и сейчас мы прогнозируем сохранение избыточного предложения и в 2016 году", - отмечает аналитик Goldman Sachs Дамьен Курвалин.

"Мы считаем, что требования рынка по добыче вне стран ОПЕК перешли от наших прежних ожиданий скромного роста к большим снижениям в 2016 году. Неопределенность относительно того, когда эти изменения должны произойти, увеличилась", - полагают аналитики Goldman Sachs.

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Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижалась на 0,51% - до 45,69 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,17%, до 48,81 доллара за баррель.