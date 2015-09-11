Еврокомиссия о "Северном потоке-2": он должен соответствовать законодательству ЕС

В то же время общая позиция ЕК по поводу строительства любого газопровода остается неизменной – он должен соответствовать европейскому законодательству.

Так в пятницу в Брюсселе прокомментировала заявление «Газпрома» о намерении построить «Северный поток-2» представитель вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича Анна-Каиса Итконен, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Мы приняли во внимание объявление, сделанное в минувшую пятницу «Газпромом» и партнерами, которые планируют присоединиться к реализации проекта «Северный поток». Как мы говорили ранее, любые трубы – северные или южные - на территории государств-членов ЕС должны полностью соответствовать законодательству ЕС», - сказала она.

Итконен отметила, что Еврокомиссия не будет комментировать высказывания, сделанные по этому поводу некоторыми политиками». «Сейчас вице-президент Шефчович в Вене, и этим утром он сказал, что объявление о «Северном потоке» сделано не так давно, и мы должны посмотреть, как это отвечает стратегии Энергетического союза по диверсификации ресурсов, безопасности поставок и в целом энергетической безопасности Европы. Прежде всего, до того, как сделать анализ, мы хотим услышать, каковы конкретные планы», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября "Газпром" подписал соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2". По заявлению российской стороны, в числе акционеров проекта – компании Shell, OMV, E.On.

В июне текущего года "Газпром", E.On, Shell и OMV подписали меморандум о намерениях, предусматривающий совместное строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.