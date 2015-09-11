Bloomberg: Почему Владимир Путин не будет помогать ОПЕК в сокращении добычи нефти

Об этом пишут Елена Мазнева и Дина Хренникова в статье под названием «Почему Владимир Путин не будет помогать ОПЕК в сокращении добычи нефти», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Несмотря на волнения на рынке, есть обоснованные экономические и технические причины того, почему это вряд ли произойдет.

«Россия и ОПЕК говорили о сотрудничестве в сокращении производства много раз в прошлом, но результаты всегда были мрачными и разочаровывающими», сказал Нордин Аит-Лаусин, президент консалтинговой фирмы Nalcosa в Женеве и бывший министр энергетики Алжира. «Россия предположила, что, если цены на нефть начнут снижаться, то страны ОПЕК окажутся в более слабой позиции и, скорее всего, первыми сократят свое производство, и они всегда так делали».

Россия соперничает с Саудовской Аравией и США за звание крупнейшего в мире производителя нефти. Когда президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на прошлой неделе, что он договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным об «инициативах», которые призваны обеспечить стабильность на рынке нефти, он пытался реанимировать план по повышению цены, которая стремительно снизилась в ноябре.

Кремлевские чиновники поспешили развенчать перспективу совместных действий. Создание искусственных сокращений производства для краткосрочной выгоды бессмысленно, заявил министр энергетики России Александр Новак 4 сентября. Игорь Сечин, главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «Роснефть», также рассказал о реальном положении вещей, заявив, что страна не будет присоединяться к Организации стран-экспортеров нефти и не может сократить производство, даже если бы хотела.

У России есть все основания хотеть, чтобы цена на нефть выросла в скором времени. Энергетика составляет более 60 процентов экспорта, и экономика страны вступает в рецессию в значительной мере из-за падения цен. Нефть и газ составили самую низкую долю доходов бюджета с 2009 года, по данным казначейства России.

Тем не менее, страна может справиться с низкими ценами лучше, чем многие члены ОПЕК. Дефицит бюджета России, по прогнозам, составит около 3 процентов экономического производства в этом году, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова. Саудовской Аравии, крупнейшему производителю ОПЕК, придется справляться с дефицитом бюджета в почти 20 процентов, прогнозирует Международный валютный фонд.

Россия может комфортно существовать при средней цене нефти выше $ 60 за баррель, заявил на прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович. Нескольким членам ОПЕК нужна цена больше $ 100, чтобы сбалансировать свои государственные бюджеты, по данным МВФ. Брент, международный эталон, торгуется на уровне $ 49 в Лондоне в пятницу.

Даже если бы Россия хотела присоединиться к будущему шагу ОПЕК и сократить производство, у нее нет возможностей некоторых производителей Персидского залива, чтобы быстро увеличивать и сокращать добычу из-за суровых зим и сложной геологи на ее сибирских нефтяных месторождениях, говорится в заявлении Министерства энергетики РФ.

«Нельзя регулировать производительность российских скважин просто поворачивая кран», написал в письме Сергей Клубков, аналитик разведки и производства в московском VYGON Consulting.

Частные компании

В России также нет единой государственной компании, которая бы управляла добычей нефти, такой как «Saudi Arabian Oil Co.» или «National Iranian Oil Co.». Число котирующихся на бирже производителей означает, что страна не может сократить добычу, как член ОПЕК, сказал Сечин из государственной «Роснефти», на долю которой приходится около половины экспорта российской нефти.

Российские нефтяные компании не стремятся к союзу с ОПЕК. Они на самом деле превосходят международные компании-аналоги по таким показателям, как денежный поток и прибыль. Российские темпы добычи нефти и экспортные пошлины сокращаются при более низких ценах, создавая компаниям защиту против спада.

Россия также состоит в прямой конкуренции с членами ОПЕК за долю рынка. Соперничество особенно остро ощущается в Азии, основном источнике роста спроса на нефть и регионе, где Саудовская Аравия также предпринимает шаги, чтобы сохранить свое присутствие. Иран, который производит примерно столько же нефти, сколько Россия, готовится повысить производство на 1 миллион баррелей в день в следующем году, после заключения соглашения об отмене международных санкций.

Разговоры об альянсе России и ОПЕК впервые появились в 1970-х года, как способ противодействия «американскому империализму», по словам Станислава Жизнина, профессора Московского государственного института международных отношений, который работал в советском, а затем в МИД России с 1977 до 2011 года. Такая возможность рассматривалась снова для поддержания цены после терактов 11 сентября и финансового кризиса 2008 года. Каждый раз из этого ничего не получалось, говорит Аит-Лауcин из Nalcosa.