ЕС и Россия обсудили поставки газа в Украину: Москва обещает скидку, Брюссель деньги на закупку

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам консультаций с Еврокомиссией, сообщает ТАСС.

"Удалось, на наш взгляд, достичь договоренности о так называемом "зимнем пакете" с 1 октября по 31 марта, об условиях взаимодействия, закачке необходимых объемов газа в хранилища Украины, покупке газа для текущего потребления, об объемах финансирования и о том, что Еврокомиссия примет на себя обязательство по организации этой работы, по обеспечению финансирования закупки газа украинскими партнерами", - сказал он.

"С нашей стороны, мы, как и в предыдущие периоды, готовы предоставить скидку по газу на 4-й квартал и 1-й квартал 2016 года, то есть на осенне-зимний период с целью формирования цены на уровне сопредельных страны, таких как Польша", - добавил министр.

По его словам, достигнутые договоренности теперь необходимо обсуждать с украинской стороной. Новак отметил, что необходимо "продолжить работу уже в трехстороннем формате в ближайшее время, потому что мало времени осталось для закачки газа в подземные хранилища".

"Сезон начинается в середине октября, остался месяц, чтобы украинская сторона получила необходимый финансовый ресурс и обеспечила покупку газа в необходимом объеме", - заключил Новак.

Сроки подписания протокола по поставкам газа в Украину на осенне-зимний сезон будут зависеть от готовности Киева, сообщил Новак.

"Проект протокола нами согласован, нужно, чтобы Украина посмотрела. Если они согласуют, то мы можем собраться на следующей неделе", - сказал он.

По словам министра, место трехсторонней встречи пока не определено. "Она может состояться на следующей неделе, может в середине сентября, в конце, в начале октября - это будет зависеть от степени готовности Киева", - добавил он.

"Чтобы собраться, нужно, чтобы документ был отработан для подписи", -

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, что ЕС предоставит $500 млн Украине для закачки газа. При этом, по его мнению, этой суммы Украине не хватит.

"Вопрос финансирования является ключевым в обеспечении гарантии бесперебойного транзита через территорию Украины в осенне-зимний период. Сейчас в рамках протокола речь идет о том, что Украине будет предоставлено $500 млн. Это позволит закачать Украине около 2 млрд кубометров газа дополнительно", - сказал Миллер.

"Украина не сможет выйти к началу отопительного сезона с необходимым объемом газа в ПХГ. Они все равно не смогут закачать 19 млрд кубометров", - добавил Миллер.

Трехсторонняя встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина может пройти на следующей неделе, отметил Миллер.

"Мы запланировали, что очередная трехсторонняя встреча может пройти буквально на следующей неделе. И если бы Украина начала закупать россйский газ и закачивать дополнительные объемы газа в подземные хранилища в третьей декаде сентября, это было бы очень хорошо ", - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует в сентябре подписать новый контракт с российским газовым монополистом "Газпромом" на поставку природного газа в период отопительного сезона.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил уверенность, что международные финансовые институты в конце сентября выделят Украине средства на закупку природного газа в объемах, которые необходимы для безопасного прохождения отопительного сезона и обеспечения транзита.

В настоящее время запасы газа в ПХГ составляют почти 15 млрд кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает в сентябре-октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд кубометров.