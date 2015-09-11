Эксперты прогнозируют рекордный спад добычи нефти в России и США

Последний обвал цен на нефть приведет в 2016 году к сокращению ее добычи в странах, не входящих в ОПЕК, почти на полмиллиона баррелей в день, сообщается в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Оно отмечает, что это будет рекордный спад с 1992 года, пишет РБК.

Снижение добычи в США, России и на североморских месторождениях приведет к сокращению добычи среди не входящих в ОПЕК стран до уровня 57,7 млн барр./день. Добыча в ОПЕК, хотя и сократилась в августе на 220 тыс. барр./день, до 31,57 млн барр./день, все равно остается на 1,2 млн барр./день выше прошлогоднего уровня.

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МЭА ожидает во второй половине 2016 года повышения суточного спроса на нефть из ОПЕК до 32 млн барр. Этот уровень последний раз наблюдался семь лет назад, он на 1,6 млн барр./день выше показателя 2015 года.

По прогнозу МЭА мировой спрос на нефть вырастет в 2015 году до 1,7 млн барр./день, что станет пятилетним максимумом, а в 2016 году — на 1,4 млн барр./день. Глобальное предложение в августе составило 96,3 млн барр./день и по-прежнему превышает спрос. Мировые запасы на 2,4 млн барр./день выше прошлогоднего уровня и, по оценке МЭА, начнут использоваться только во второй половине 2016 года.

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Значительный спад в добыче стран, не входящих в ОПЕК, и устойчивое увеличение спроса приведут к тому, что «если цены не восстановятся, то производителям ОПЕК с низкими издержками придется увеличить добычу во второй половине 2016 года, чтобы сохранить равновесие на рынке».