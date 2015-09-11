РФ и Турция заморозили переговоры по "Турецкому потоку" из-за "взаимного недоверия"

Россия и Турция не смогли достичь прогресса в переговорах по "Турецкому потоку" из-за отсутствия в Турции сформированного правительства.

Об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Сефа Седик Айтекин, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Hurriyet.

"Переговоры с Россией зашли в тупик. Россия определила переговоры относительно скидки на газ между компаниями "Газпром" и Botas как компромисс между странами. Из-за неудачных попыток сформировать турецкое правительство после июньских выборов переговоры между двумя странами были заморожены, а не закончены", - заявил Айтекин.

При этом он отметил недоверие, существующее между сторонами.

"Я здесь вижу взаимное недоверие. Если бы российская сторона приняла требование о скидках, мы были бы в значительно более многообещающей ситуации", - отметил чиновник.

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Как известно, Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию.

О намерениях построить "Турецкий поток" было заявлено после провала проекта "Южный поток", который должен был поставлять газ в Европу в обход Украины.