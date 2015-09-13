Иран увеличит добычу газа до 700 миллионов кубов в день
02:27, 13 сентября 2015Энергетика
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Иран планирует увеличить совокупную добычу природного газа до 700 миллионов кубометров в день к апрелю 2016 года, сообщил советник министра нефти страны Махмуд Астанех.
Иран увеличит добычу газа / flickr.com/photos/blondinrikard
Как сообщает телеканал Press TV, таким образом, совокупное производство природного газа в Иране возрастет на 50 миллионов кубометров в день. Советник отметил, что в ближайшие несколько лет планируется увеличить этот показатель до 1,2 миллиарда кубометров в день.
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Ожидается, что около половины от этого объема будет предназначено для внутреннего потребления, сообщает РИА Новости.
Астанех отметил, что потребление газа в Иране грядущей зимой не должно превысить 550 миллионов кубометров в день. Таким образом, в стране зимой не ожидается дефицита природного газа.
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