Иран увеличит добычу газа до 700 миллионов кубов в день

Как сообщает телеканал Press TV, таким образом, совокупное производство природного газа в Иране возрастет на 50 миллионов кубометров в день. Советник отметил, что в ближайшие несколько лет планируется увеличить этот показатель до 1,2 миллиарда кубометров в день.

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Ожидается, что около половины от этого объема будет предназначено для внутреннего потребления, сообщает РИА Новости.

Астанех отметил, что потребление газа в Иране грядущей зимой не должно превысить 550 миллионов кубометров в день. Таким образом, в стране зимой не ожидается дефицита природного газа.