Россия считает, что Украина сможет накопить до 18 миллиардов кубометров газа

Министр энергетики России Александр Новак считает, что Украина к началу отопительного сезона сможет закачать в подземные хранилища около 17-18 миллиардов кубометров газа при условии интенсивной закупки топлива у компании "Газпром". Об этом Новак заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Украина может довести (запасы – УНИАН) до уровня 17-18 миллиардов кубометров за счет интенсивной закупки газа у "Газпрома" и обеспечения поставок в ближайшие дни, начиная с третьей декады сентября и заканчивая октябрем до наступления холодов", - сказал он.

В настоящее время запасы газа в украинских хранилищах составляют около 15 миллиардов кубометров.

По словам министра энергетики РФ, за оставшееся время к началу отопительного сезона Украина не сможет довести запасы до отметки 19 миллиардов кубометров, которых, по мнению Новака, Украине хватило бы для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения транзита газа.

Кроме того, он сообщил, что в ходе прошедших в Вене двусторонних переговоров между Россией и ЕС был подготовлен проект трехстороннего договора, в котором прописаны обязательства всех сторон: Украины, ЕС и России.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в сентябре подписать новый контракт с российским газовым монополистом "Газпромом" на поставку природного газа в период отопительного сезона.

Также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выразил уверенность, что международные финансовые институты в конце сентября выделят Украине средства на закупку газа в объемах, которые необходимы для безопасного прохождения отопительного сезона и обеспечения транзита.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.