Неделя началась с очередного обвала на рынке нефти
09:27, 14 сентября 2015Энергетика
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Цена Brent упала ниже 48 долларов за беррель.
REUTERS
На мировых торгах в понедельник, 14 сентября, цены на нефть снова снижаются на фоне переизбытка предложения, передает Bloomberg.
Так, стоимость WTI опустилась на 0,25% - до 44,52 доллара за баррель, а Brent - на 0,65%, до 47,79 доллара за баррель.
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По мнению аналитиков, перспективы спроса и предложения на ближайшие месяцы выглядят не радужно.
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