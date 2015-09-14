Неделя началась с очередного обвала на рынке нефти

09:27, 14 сентября 2015
Энергетика
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Цена Brent упала ниже 48 долларов за беррель.

REUTERS

На мировых торгах в понедельник, 14 сентября, цены на нефть снова снижаются на фоне переизбытка предложения, передает Bloomberg.

Так, стоимость WTI опустилась на 0,25% - до 44,52 доллара за баррель, а  Brent - на 0,65%, до 47,79 доллара за баррель.

Читайте такжеGoldman Sachs ухудшил прогнозы для нефти: не исключает падения цен до $20Основная причина - опасения по поводу замедления роста мирового спроса на "черное золото".

По мнению аналитиков, перспективы спроса и предложения на ближайшие месяцы выглядят не радужно.

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