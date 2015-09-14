Нефть ОПЕК продолжает дешеветь

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 11 сентября, снизилась на 0,42%, – до 44,64 доллара за баррель с 44,83 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

В августе средняя цена "корзины" составляла 45,58 доллара за баррель, в июле - 53,95 доллара, в июне - 60,25 доллара, в мае - 62,33 доллара, в апреле - 58 доллара, в марте - 52,47 доллара, в феврале – 54,89 доллара, в январе – 43,6 доллара.

В 2014 году средняя цена "корзины" составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 доллара, в 2012 году – 109,74 доллара, в 2011 году – 107,46 доллара, в 2010 году – 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

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Справка УНИАН. Цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.