Отремонтированный четвертый энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

Ривненская атомная электростанция 13 сентября подключила к энергосети страны блок №4 после завершения плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«13 сентября в 10:27 энергоблок №4 Ривненской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 14 сентября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Читайте такжеАмериканцы готовы передать технологии оборудования для ЦХОЯТ украинским предприятиямНа энергоблоке №6 Запорожской АЭС – 23-и сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 128-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 38-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 880 МВт, для Ривненской АЭС – 2 155 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 540 МВт, для Хмельницкой АЭС – 860 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.