В "Укрнафте" опровергли сообщение СБУ о злоупотреблениях при продаже нефти и газового конденсата

Распространенное Службой безопасности Украины сообщение о злоупотреблениях в крупнейшей нефтедобывающей компании страны - "Укрнафте" при реализации нефти и газового конденсата через аукционы не соответствует действительности, поскольку не основана на решениях компетентных органов.

Об этом говорится в заявлении компании "Укрнафта", текстом которого располагает УНИАН.

"Обращаем внимание, что установление фактов нарушения конкурентного законодательства относится к компетенции органов Антимонопольного комитета Украины, а не Службы безопасности Украины. В связи с этим, выводы относительно антиконкурентных действий и нанесения государству убытков, приведенные в сообщении пресс-центра СБУ, являются лишь предположениями отдельных лиц, и не подтверждены надлежащими доказательствами (не основаны на решениях компетентных органов)", - отметили в компании.

"Укрнафта" отмечает, что 11 сентября на сайте СБУ была размещена информация под названием "СБУ обнаружила возможные злоупотребления при закупке на аукционах нефти и газового конденсата". В сообщении говорится, что сотрудники спецслужбы выяснили, что в 2015 году аукционы "Укрнафты" по закупке сырой нефти и газового конденсата прошли без надлежащей конкуренции.

При этом в СБУ сделали вывод, что в результате антиконкурентных согласованных действий государству, которое владеет 50% + 1 пакетом акций "Укрнафты", был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Вместе с тем, в компании сообщили о соблюдении всех правил продажи добытых нефти и газового конденсата.

"Общество сообщает, что аукционы "Укрнафты" проводились с четким соблюдением и в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, в том числе о защите экономической конкуренции", - отметили в компании.

По информации "Укрнафты", никаких запросов, решений, выводов, претензий о нарушении конкурентного законодательства от органов Антимонопольного комитета Украины, как и любых других органов, общество не получало.

"Учитывая указанное, ПАО "Укрнафта" просит Службу безопасности Украины прекратить распространение недостоверной информации об обществе", - подчеркнули в компании.

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Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.