Запасы газа в хранилищах выросли до 15 миллиардов кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 5 по 12 сентября увеличились на 1,83%, или на 269 миллионов кубометров, до 14,964 миллиарда кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По информации пресс-службы, по состоянию на 14 сентября суточный объем поставок газа со Словакии составляет 25,2 миллиона кубометров. Импорт газа из России не возобновлялся.

Также в компании сообщили, что на утро 14 сентября запасы газа в ПХГ составляют 15,01 миллиарда кубометров.

"По оперативной информации, природный газ накапливается на 8 газохранилищах в оптимальном технологическом режиме - 49 миллионов кубометров в сутки", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе визита в Словакию 10 сентября заявил об увеличении реверсных закупок газа из этой страны до 100% от мощности газопровода.

Рекорд Украины по суточным объемам импорта газа через Словакию был достигнут в январе 2015 года, когда поставки превысили 44 миллиона кубометров.

Ранее глава правительства заявлял, что Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает в сентябре-октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.