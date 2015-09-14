Иран заложил в проект бюджета нефть по $42-50

Иран закладывает в проект бюджета на следующий финансовый год, который завершится в марте 2017 года, прогноз по средней цене на нефть в 42-50 долларов за баррель, ожидая, что нефтяные котировки останутся в текущем диапазоне в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт, пишет Прайм.

"В рамках консультаций с министерством нефти обсуждались три варианта цен - 42, 45 и 50 долларов (за баррель - ред.), которые позволят заработать 68 триллионов туманов (около 22,5 миллиарда долларов)", - цитирует агентство Shana слова Нобахта. Финансовый год в Иране начинается 21 марта.

Как сообщает агентство, в настоящее время Тегеран в сотрудничестве с другими государствами-членами ОПЕК ищет решение для балансировки нефтяного рынка и возвращения цены на нефть к 70-80 долларов за баррель. По словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангене, такой уровень цен будет справедливым, и большинство членов ОПЕК согласны с этим.

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"Хотя цены на нефть упали, мы надеемся, что благодаря финансовым активам, которые будут разблокированы, покупательная способность сможет вырасти... Из 100 миллиардов долларов, которые будут разблокированы в связи с ядерным соглашением, около 6 миллиардов принадлежат правительству, 23 миллиарда - валютные активы ЦБ, а остальные пойдут в национальный резервный фонд", - сказал Нобахт.