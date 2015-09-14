"Газпром" официально признал: проект "Турецкий поток" сорван

Монополист в экспорте природного газа из РФ «Газпром» признал невозможность реализации в ранее заявленные сроки проекта экспортного трансчерноморского газопровода «Турецкий поток», пишет Рейтер.

Замглавы «Газпрома» Александр Медведев сказал на пресс-конференции в понедельник, что строительство «Турецкого потока» будет отложено, но не уточнил, на какой срок.

«Газпром» обещал начать строительство первой нитки маршрута летом 2015 и запустить его к концу 2016 года. Однако пока проект не тронулся с места, и экспортер газа даже расторг контракт с подрядчиком.

Летом Минэнерго РФ уже заявляло о возможной отсрочке запуска «Турецкого потока» в случае, если Москва и Анкара не договорятся о начале строительства газовой магистрали.

«Газпром» уже несколько лет обещал начать строительство трансчерноморского газопровода мощностью 63 миллиарда кубометров в год в обход Украины и даже сварил его первый шов в 2012 году, назвав проект Южным потоком.

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Однако из-за разногласий с Евросоюзом Москва в 2014 году изменила маршрут газопровода, предложив вести его в Турцию вместо Болгарии, после чего за новым проектом закрепилось название «Турецкий поток».