Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз спроса на нефть в 2016 году на 50 тысяч баррелей в день - до 94,08 млн баррелей в день, передает ПРАЙМ со ссылкой на сентябрьский доклад организации.

К ухудшению прогноза на следующий год привели ожидаемые более слабые экономические данные из Латинской Америки и Китая. Рост спроса на нефть в следующем году может составить 1,29 млн баррелей в день против 1,34 млн баррелей в день, ожидаемых ранее.

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Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2015 году составит, по прогнозам организации, 57,43 млн баррелей в день, что на 30 тысяч баррелей в день меньше предыдущего прогноза. К ухудшению прогноза привел пересмотр прогноза по добыче нефти в США.

Ожидания по 2016 году также были пересмотрены в сторону понижения - в 2016 году рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, составит на 0,16 млн баррелей в день (снижение по сравнению с прошлым прогнозом на 0,11 млн баррелей в день), общий показатель составит 57,59 млн баррелей в день.