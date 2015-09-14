"Газпром" назвал среднюю экспортную цену газа по всем контрактам на зимний период

Средняя прогнозная цена "Газпрома" по всему контрактному портфелю на зимний период 2015-2016 годов составляет 195,9 евро за тысячу кубометров, заявил в ходе пресс-конференции зампред правления компании Александр Медведев, передает РИА "Новости".

Читайте также"Газпром" потерял $2,5 миллиарда из-за снижения поставок газа в Украину"У нас средняя экспортная цена по всем контрактам, включая контракты с нефтепродуктовой привязкой и контракты со спотовой привязкой, на зимний период — это прогнозная цена, которая может измениться — составляет 195,9 евро за тысячу кубометров", — сказал Медведев.

Он также отметил, что "Газпром" прогнозирует экспорт газа в Европу в 2015 году на уровне 158 миллиардов кубометров.