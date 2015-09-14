Иран потеснит Россию: к 2030 году может стать одним из ведущих поставщиков газа в ЕС

Иран может стать очень крупным поставщиком природного газа в ЕС к концу следующего десятилетия, сообщает Прайм со ссылкой на новые оценки Еврокомиссии (ЕК) после переговоров с Тегераном и источники в ЕС и европейских энергетических компаниях.

По словам чиновника ЕС и представителя одной из европейских энергокомпаний, импорт ЕС природного газа из Ирана может составить к 2030 году 25-35 миллиардов кубометров в год. Это соответствует нынешним объемам поставок газа из Северной Америки и поможет снизить зависимость от импорта из России. В настоящее время РФ поставляет в ЕС около 130 миллиардов кубометров газа в год.

В соответствии с предварительными оценками ЕС, основная часть из этих 35 миллиардов будет поставляться в виде сжиженного природного газа (СПГ) через Испанию, обладающую самыми крупными мощностями для импорта СПГ в ЕС. Кроме того, как передает издание, европейские энергокомпании рассчитывают вернуться в Иран после снятия санкций с Тегерана.

Представители RWE AG, E.On AG, BP Plc, Royal Dutch Shell Plc, Repsol SA, Total SA, Engie SA и Statoil SA в сентябре провели встречу об иранских возможностях с еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете (Miguel Arias Canete).

"Мы хотим, чтобы наши компании вошли в Иран и инвестировали по полной программе... раньше, чем американцы или китайцы", - сказал источник.

Тегеран по-прежнему нуждается в реализации ядерной сделки, передает издание. Стране необходимо сделать ряд шагов для того, чтобы санкции со страны были полностью сняты, и этого, вероятно, не произойдет раньше начала следующего года. До того времени, пока действуют санкции, возможности европейских компаний в плане налаживания связей с Ираном ограничены.

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Иран и международные переговорщики в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.