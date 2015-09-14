Яценюк обвинил Демчишина в срыве закупок угля: дал время к концу сентября

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил руководство Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в срыве выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля на теплоэлектростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе посещения специальных учений на государственном предприятии "Укрэнерго", которое осуществляет диспетчерское управление Объединенной энергосистемой Украины.

«Мы только что провели заседание Энергетического штаба. Вынужден констатировать, что Министерство энергетики сорвало выполнение нескольких пунктов распоряжения о подготовке к осенне-зимнему периоду. В первую очередь речь идет о накоплении угля», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что правительство выделило необходимые средства на закупку топлива, однако они так и не были использованы по назначению.

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Яценюк потребовал от Министерства энергетики и угольной промышленности выполнить все озвученные ранее правительством требования по закупке угля и загрузке топливом украинских теплоэлектростанций.

«Я ставлю задачу Министерству энергетики – до конца месяца базовые цифры накопления должны быть выполнены. Это же касается государственных компаний, которые вырабатывают электроэнергию и должны обеспечить стабильность украинской энергетической системы», - сказал Яценюк.

По состоянию на начало сентября запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли 1,418 млн тонн, из которых 684,4 тыс. тонн – это антрацит. Как отмечал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, Украина в сентябре-октябре планирует ускорить накопление запасов угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего зарубежья, а также зоны АТО.

К 1 октября Украине необходимо накопить 3,2 млн тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ.