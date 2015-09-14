"Газпром" не хочет допускать "Роснефть" к трубе – гиганты сцепились в судах

"Газпром" будет использовать все юридические инструменты для защиты своих интересов в споре с "Роснефтью" по газопроводу на Сахалине, сказал в ходе пресс-конференции зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передает РИА Новости.

"Мы будем использовать все юридические возможности для защиты наших экономических интересов", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, планирует ли "Газпром" обжаловать решение суда по допуску "Роснефти" к Транссахалинскому газопроводу.

Арбитражный суд Дальневосточного округа (Хабаровск) в начале сентября обязал оператора проекта "Сахалин-2", компанию Sakhalin Energy (50% плюс одна акция у "Газпрома"), обеспечить "Роснефти" доступ к свободным мощностям газопровода, принадлежащего проекту.

"Роснефть", входящая в консорциум проекта "Сахалин-1", планировала использовать трубопровод для транспортировки до 8 миллиардов кубометров газа в год со своих месторождений на севере Сахалина до завода по сжижению газа, который "Роснефть" и ее партнеры, в частности ExxonMobil, собираются построить на юге. Sakhalin Energy заявляла об отсутствии свободных мощностей для транспортировки газа истца.

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Арбитражный суд Сахалинской области в феврале полностью отклонил иск "Роснефти". Суд первой инстанции посчитал, что требование к Sakhalin Energy заявлено преждевременно. Как отметил суд в решении, декларация о намерениях, в которой инвесторами строительства завода "Дальневосточный СПГ" указаны "Роснефть" и ExxonMobil, а также акты муниципальной власти о предварительном выборе участка для строительства завода, не являются доказательством того, что завод будет построен. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу в июне, когда Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) отклонил апелляционную жалобу "Роснефти".