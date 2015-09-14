"Энергоатом": в законе о рынке электроэнергии нужно определить правопреемника долгов "Энергорынка"

Об этом заявил директор центра по внедрению новой модели рынка – советник президента компании «Энергоатом» Сергей Бедин.

«При распределении видов деятельности (после реформирования рынка – УНИАН) необходимо законодательно закрепить правопреемника по долгам перед "Энергорынком» и, соответственно, перед всеми генерациями», - сказал Бедин на слушаниях парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

По его словам, закрепить правопреемника долгов необходимо, поскольку планируемое с июля 2017 года внедрение новой модели рынка электроэнергии в стране предполагает реформирование Оптового рынка электроэнергии, куда генерирующие компании продают произведенную электроэнергию.

Вместе с тем он сообщил, что «Энергоатом» также намерен принимать участие в продаже электроэнергии по прямым контрактам, которая, согласно законопроекту, с июля 2016 года предусмотрена лишь для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

«Мы предлагаем, чтобы и нам дали возможность поучаствовать в рынке прямых контрактов для того, чтобы мы попали на рынок уже обученными, а не новичками», - сказал Бедин.

При этом он отметил, что до начала реформирования рынка электроэнергии в Украине должен быть принят новый закон о регуляторе – Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в январе-августе 2015 года увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем-августом 2014 года на 43,8% – до 24,842 млрд грн.

За 8 месяцев текущего года из Оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию было перечислено 20,973 млрд грн, что составляет 84,4% необходимой суммы.

При этом задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом» с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 10,122 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Верховная Рада 25 октября 2013 года приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предоставляется свобода выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Внедрение новой модели рынка будет постепенным, отдельные его положения вступают в силу не сразу. В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу с 1 июля 2017 года.