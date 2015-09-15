Президент Венесуэлы объявил о "битве" за стабилизацию нефтяных цен

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале постоянного сражения вместе с ОПЕК за стабилизацию нефтяных цен, сообщает Прайм.

"Мы объявляем о начале постоянной битвы за нефтяные цены, о постоянной работе по созданию нового альянса, необходимого для экономики и человечества, нынешняя ситуация с ценами на нефть бьет по инвестициям нашего мира, по нашим ближайшим годам", - приводит портал El Universal слова Мадуро на торжественном мероприятии в Каракасе, приуроченном к 55-летию образования ОПЕК.

По словам венесуэльского лидера, Каракас предлагает выработать и согласовать базовые параметры нефтяных цен для регионов мира. Данное предложение готовится им для обсуждения как в рамках ОПЕК, так и со странами-производителями нефти, не входящими в картель.

С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое - со 100 до 45 долларов за баррель марки Brent. Обвал цен в прошлом году усилило решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. В настоящее время нефть марки Brent торгуется вблизи уровня в 49 долларов за баррель.

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В начале сентября Мадуро предложил провести саммит ОПЕК для согласования механизмов, которые позволят стабилизировать цены. Ситуация с нефтью серьезно ударила по венесуэльской экономике, во многом зависящей от экспорта нефти. Национальная валюта боливар упала на "черном рынке" до 700 боливаров за доллар при официальном курсе 6,3 боливара за единицу американской валюты.