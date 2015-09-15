Иран, Ирак и Саудовская Аравия снизили цены на нефть

Ирак, Иран и Саудовская Аравия снизили цены на октябрьские поставки нефти, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. Такие меры были приняты для сохранения доли на азиатском рынке.

Снижение цен на $0,3 в Саудовской Аравии, $0,35 — в Ираке и $0,5 — в Иране может быть связано с падением китайской экономики, пишет газета. Китай считается основным потребителем нефти в мире. Кроме того, снижение может быть связано с переизбытком нефти на мировом рынке, даже несмотря на падение добычи в США, считает WSJ.

Читайте такжеИран заложил в проект бюджета нефть по $42-50

В июне ОПЕК заявила, что члены организации не будут сокращать добычу, несмотря на падение цен. Дальнейшее снижение цен можно рассматривать как продолжение ценовой войны, заключает газета.

В новом прогнозе ОПЕК говорится, что низкие цены на нефть привели к повышению спроса. Хотя организация рассчитывает и на его дальнейший рост, крупнейший производитель ОПЕК — Саудовская Аравия с начала лета продолжает снижать объем добычи.

В ходе торгов понедельника на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $47. По данным на вечер, цена на Brent составляла $46,50.