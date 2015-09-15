Цены на нефть незначительно растут после обвала накануне

На мировых торгах во вторник, 15 сентября, нефть незначительно дорожает после падения цен накануне на 2-3%, передает Bloomberg.

Так, с начала торгов стоимость Brent выросла на 0,19%, до $47,44 за баррель, WTI - на 0,43%, до $44,62 за баррель.

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Напомним, 14 сентября ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году на 90 тысяч баррелей в день — до 92,79 миллиона баррелей в день, ухудшив при этом прогноз по спросу на нефть в 2016 году на 50 тысяч баррелей в день — до 94,08 миллиона баррелей в день. Пересмотр прогноза на 2015 год связан с оказавшимися лучше, чем ожидалось, экономическими показателями в странах-членах ОЭСР в Северной Америке и Европе в первом полугодии.