Компания "Укргазвыдобування" в августе сократила добычу газа на 5,4%

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в августе текущего года сократила добычу природного газа по сравнению с августом 2014 года на 5,4% - до 1,211 млрд кубометров с 1,280 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в августе компания также добыла 42,393 тыс. тонн газового конденсата и нефти.

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения составил 100,1% к плану августа.

Кроме того сообщается, что в прошедшем месяце компания произвела 13,235 тыс. тонн сжиженного газа, 37,083 тыс. тонн светлых нефтепродуктов и 5,118 тыс. тонн мазута М-100.

Как сообщал УНИАН, в конце июня текущего года Кабинет министров назначил главой "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко – в прошлом партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine. Назначению Прохоренко предшествовал скандал. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что компания Игоря Еремеева должна "Укргазвыдобуванню" свыше 370 млн грн, однако менеджмент компании не предпринимает усилий по возврату задолженности.

Вместе с тем, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник, который до этого работал помощником депутата Игоря Еремеева, заявлял, что такого долга не существует.

Буквально сразу новый руководитель госхолдинга Олег Прохоренко сообщил о невозможности «Укргазвыдобування» выплатить дивиденды за 2012-2013 годы по причине сложного финансового положения в компании.

При этом министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что Кабинет министров настаивает на выплате госкомпанией «Укргазвыдобування» дивидендов по итогам своей деятельности в государственный бюджет.

13 августа источник УНИАН в Государственной фискальной службе сообщил, что компания «Укргазвыдобування» во втором квартале текущего года недоплатила в госбюджет около 2 млрд грн рентных платежей.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Украина в 2014 году сократила добычу природного газа по сравнению с 2013 годом на 4,7% - до 20,5 млрд куб. м с 21,5 млрд куб. м. Из этого объема 15,1 млрд куб. м приходится на госкомпанию «Укргазвыдобування».