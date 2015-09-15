Frankfurter Allgemeine: Природный газ на удивление дорогой

Об этом пишет Кристиан Зиденбидель в своей статье «Природный газ на удивление дорогой», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Многие поставщики электроэнергии сейчас рекламируют долгосрочные контракты на природный газ. К примеру, они предлагают гарантировать фиксированную цену в течение двух лет. В свою очередь, клиент должен связать себя прочными обязательствами на этот период. Многие задаются вопросом: Разумно ли заключать такой контракт?

В любом случае, Общество защиты прав потребителей настоятельно не рекомендует подписывать такие контракты на срок более одного года. Потребители должны оставаться гибкими, советует Торстен Каспер из Общества защиты прав потребителей. В противном случае, прибыльность такого договора зависит, конечно, от того, как будет развиваться цена на газ.

Существует такая аномалия: с прошлого года нефть стала намного дешевле, но подобного снижения цены природного газа до сих пор не наблюдалось. Ассоциация немецких квартиросъемщиков утверждает, что люди, которые обогревают свои дома нефтью, в этом году потратили значительно меньше, чем в предыдущем – что касается природного газа, то эффект был значительно слабее. В 2014 году цены на жидкое топливо упали на 7,8 процентов, цены на газ – только на 0,1 процента. По данным с января по июль 2015 года, эта тенденция усугубляется: цены на нефть упали примерно на 21 процент, а цены на газ – лишь на 1,4 процента.

Это может подкреплять подозрение: возможно, цена природного газа следует за ценой нефти с задержкой по времени? Хотят ли поставщики газа заключить с клиентами долгосрочные контракты, потому что они боятся, что за большим спадом цен на нефть в ближайшее время последует большое снижение цен на природный газ? Некоторые эксперты в области энергетики, безусловно, вспоминают 2008-2009 годы, когда поставщики газа внезапно выпустили большое количество контрактов с длительными сроками; и вскоре цены упали. Будет ли так и на это раз?

Больше никакой связи между ценами на нефть и газ?

По крайней мере, ранее нефтяные и газовые компании рассказывали, что цены на газ почти неизбежно следуют за ценами на нефть с разрывом в полгода. Еще в 2004 году поставщики EWE объясняли повышение цен на газ тем, что ранее подорожала нефть. Сегодня, в период снижения цен на нефть, они больше не хотят слышать о такой связи.

На самом деле, с тех пор, очевидно, что-то изменилось. Эксперты по сырью, как Юджин Вайнберг из Commerzbank, говорят, что непосредственная связь между ценами на нефть и газ осталась в прошлом. Как на уровне домашних хозяйств, так и на уровне оптовой торговли, привязка цены на газ к цене на нефть ослаблена. Ранее она была прописана в договорах, изобретателем этого положения считается бывший голландский министр по экономическим вопросам Ян де Пау.

Однако, на протяжении многих лет привязка цены на газ к цене на нефть на мировых рынках усиливалась из-за конкуренции с СПГ («сжиженным природным газом») и пересмотра «дырявых» контрактов, как говорят эксперты по газовым вопросам. В то же время в Германии суды неоднократно запрещали привязывать цену на газ для потребителей к цене на нефть.

Влияние оказывают больше факторов, чем просто цена на нефть

Разнообразие размеров влияет сегодня на цены на газ, говорит Вайнберг: среди них цены на нефть и жидкое топливо – только два фактора, другие – это погода и температура, обслуживание газовой инфраструктуры в Нидерландах или в Норвегии, потоки СПГ и работа хранилища.

«Такого автоматизма, как раньше, когда цена на газ следовала за ценой на нефть с разрывом в полгода, больше нет», подтверждает Флориан Крюгер с портала по сравнению цен Verivox. Кроме того, цены на газ для потребителей в Германии существенно отличаются в зависимости от региона. Индекс потребительских цен Verivox, который показывает среднее значение, в настоящее время равен 6,35 центов за киловатт-час. Для семьи с 20000 киловатт-часов это соответствует годовой стоимости в 1270 евро. Это только на 2,5 процента меньше, чем год назад, и на 3,6 процента меньше, чем два года назад. Только каждый третий поставщик газа в этом году снизил или объявил о снижении цен.

Тем не менее, ценовые различия на рынке значительны. Семья с 20000 киловатт-часов годового потребления (небольшой отдельный дом) может сэкономить в среднем 560 евро при переходе от так называемого универсального обслуживания к одному из десяти лучших предложений.

Однако, эксперт по энергетическим вопросам Штеффен Букольд в исследовании по заказу Общества защиты прав потребителей пришел к выводу, что падение цен на международных рынках газа недостаточно отразится на потребителях в Германии. Он проводил это исследование во время первой волны падения цен в начале года. После этого цена на газ для потребителей не снизилась даже на десять процентов. Семья с 15000 киловатт-часов годового потребления природного газа в январе могла бы – предположительно из импортных цен – реально сэкономить 13,80 евро в сравнении с месяцем предыдущего года. Но на самом деле, было сэкономлено только 1,20 евро.