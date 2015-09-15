Подавший в отставку Вощевский поставил украинской энергетике диагноз: "прединфарктное состояние"

Уходящий в отставку вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что энергетика Украины находится сегодня в "прединфарктном состоянии", и правительство не контролирует ситуацию.

Об этом Вощевский сказал, выступая в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что положение дел осложняет тот факт, что премьер-министр не влияет на ключевого министра - главу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Для того, чтобы правительство могло контролировать ситуацию в энергетике, нужно, чтобы был документ, о котором знают те, кто занимается энергетикой. Это прогнозный энергобаланс. До сих пор такого документа в правительстве нет. По поручениям премьера, по прямым обращениям НКРЭКУ министр (Владимир Демчишин – министр энергетики и угольной промышленности Украины - УНИАН) вообще не отвечает. Потому что его (министра - УНИАН) руководитель не премьер-министр. Его руководитель сидит на Банковой (ул. Банковая – здание Администрации президента Украины - УНИАН), к сожалению", - сказал Вощевский.

По его словам, противоречия между двумя руководителями исполнительной власти настолько очевидны, что "они разрывают не только энергетику, но и Украину".

"В том локомотиве, который называется правительством, два машиниста. Один – на Банковой, второй – на Грушевского. А локомотив никуда не едет, он стоит. Вот в чем проблема", - подчеркнул Вощевский.

По его мнению, решить проблему можно двумя путями – отправить всё правительство в отставку и дать возможность главе правительства выбрать сильных министров, которым известно положение дел в стране.

"И самое главное – очевидная системная проблема, о которой говорят многие. Исполнительная власть действительно разрывает страну. Если мы выбираем премьера, он должен быть до последней буквы ответственным и за оборону, и за безопасность, и за внутреннюю, и за внешнюю политику. А президент должен избираться в этом зале (зале Верховной Рады). Это то, что делает Европа. Нам надо переходить к парламентской республике", - резюмировал Вощевский.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября Вощевский заявил, что слагает с себя полномочия вице-премьер-министра, поскольку выдвинувшая его фракция парламента – фракция Радикальной партии заявила о выходе из коалиции.

9 сентября президент Украины Петр Порошенко на расширенном заседании правительства призвал Кабинет министров и Верховную Раду удовлетворить заявление вице-премьер-министра об отставке.