Боевик Захарченко возомнил себя "царем": будет "сам решать, куда грузить, а куда нет" уголь

Самопровозглашенная «Донецкая Народная Республика» приостановит поставки угля покупателям с украинской стороны.

Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко, пишет сепаратистское издание «Донецкое агентство новостей».

«Я запрещаю вам отгружать уголь до того момента, пока за него не будет достойная цена», — сказал он руководителям угольных предприятий.

Он поручил представителям отрасли предоставлять ему справки об отгрузках угля каждым предприятием. «Я уже сам буду решать, куда грузить, а куда нет», — подчеркнул Захарченко.

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Накануне так называемый министр транспорта «ДНР» Семен Кузьменко сообщил, что поставки угля в Украину, ранее полностью остановленные, возобновлены в исключительном порядке для компании ДТЭК.

Такое решение он назвал вынужденным и объяснил потребностью энергетической системы «ДНР» в угле марки «Г», который не добывается на оккупированной территории и поставляется ДТЭК.