Гончар: "Нафтогаз" может получить директиву из Администрации президента – уступить "Газпрому"

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры Еврокомиссии и РФ в Вене 11 сентября завершились согласованием зимнего пакета газового договора для Украины. Есть ли риск того, что договоренности сторон не станут положительными для нашей страны?

Такой риск, конечно, существует. Как я уже неоднократно говорил, Еврокомиссия – гибридный союзник Украины. Когда ЕК встречается с нами, то пытается показать, что она нас поддерживает, а когда встречается с русскими, то работает по совершенно другой программе. Поэтому риск есть.

Как в этой ситуации должен вести себя Киев?

Думаю, команда «Нафтогаза» готова отстаивать позицию предоставления нам коммерчески привлекательной, экономически оправданной цены на газ. Но другое дело, что НАК может получить политическую директиву с уровня президентской администрации - согласиться на все предложения «Газпрома».

Что вы имеете в виду под словом «директива»?

Такая директива лежит в плоскости, не связанной с газом. К примеру, «Газпром» со своей стороны, а Россия в целом со своей, нагнетают страхи, что Украина может сорвать транзит газа в Европу в зимний период. И эта песня не новая. Но Еврокомиссия, не желая вникать в сущность проблемы и признавать тот факт, что Россия использует энергоресурсы как компонент ведения войны против Украины, готова согласиться на все, что предлагает «Газпром», лишь бы его не раздражать, и пусть даже ценой украинской стороны, но, чтобы обеспечить комфортное прохождение зимнего сезона.

Но поддержка ЕС есть. Евросоюз выделяет кредит Украине для закачки газа в хранилища - Европейский банк реконструкции и развития 300 млн долларов, а Международная финансовая корпорация 200 млн долларов…

В этом как раз и есть подводные камни. Что касается 500 млн долларов на покупку 2 млрд кубометров газа. Простой арифметический расчет показывает, что цена газа для Украины будет в районе 250 долларов за тысячу кубометров. То есть, цена находится в соответствии с тем, что и предлагал в июле на переговорах «Газпром». Правда, при этом российский монополист оговаривал, что данная цена без скидки.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что средняя прогнозная цена компании по всему контрактному портфелю на зимний период 2015-2016 годов составляет 195,9 евро за тысячу кубометров. И эта цена меньше, чем предлагают Украине…

Стыдливо названная цена газа в евро полностью соответствует уровню индикативной средней экспортной цены, определенной Министерством экономического развития Российской Федерации на этот год – 222 доллара за тысячу кубометров. Это средняя цена, значит – для кого-то она выше, а для кого-то – ниже. В любом случае Украина – страна, которая находится на ближнем конце экспортной трубы «Газпрома», должна получить цену на газ ниже средней экспортной цены. А мы получаем, наоборот, более высокую цену, которая с экономической точки зрения является неоправданной. И Еврокомиссия готова закрыть на это глаза, соответственно, из кармана европейского налогоплательщика слегка переплатить «Газпрому», лишь бы все было спокойно.

Но деньги Европе, так как это - кредит, возвращать будут уже за счет украинских налогоплательщиков. Спрашивается, почему мы должны на это идти? Позиция «Нафтогаза» была ясна еще летом – когда «Газпромом» был предложен завышенный уровень цены. Тогда НАК вообще отказалась закупать российский газ. И правильно сделала. Сейчас ситуация повторяется, но «Газпром» теперь задействовал европейскую бюрократию, чтобы европейцы надавили на украинскую сторону и опять получилась для нас завышенная цена. То есть, чтобы вышло то, что они и хотели.

Надавили – это как раз то, о чем вы говорили – директива «Нафтогазу» из Администрации президента?

Да. На прямых переговорах стороны столкнулись с экономически мотивированной позицией «Нафтогаза», против которой трудно было возразить. «Газпром» начал давить на политическом уровне. Когда была встреча Порошенко с Меркель и Олландом (президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель встречались 24 августа в Берлине – ред.), то затрагивался вопрос энергетической безопасности и газовых поставок зимой. Думаю, тогда Украине и были высказаны так называемые пожелания. Но поскольку раньше мы спешили лоб разбить перед Москвой, то теперь лоб разбивают перед Брюсселем, Берлином и Парижем.

Договор о том, что состоятся сначала газовые встречи с Украиной, а затем с Россией по газовому вопросу, и только потом на трехстороннем уровне, был изначальным. К тому же, на встрече ЕС-Украина участвовали представители США, которые не раз заявляли о своей абсолютной поддержке Киева. Соединенные Штаты не могли оказать давление для получения нашей страной экономически обоснованной цены?

Вопрос в том, что США могли участвовать в переговорах исключительно как наблюдатели. И не более того. Позиция в отношении Украины администрации Обамы такова – все происходит в Европе, и именно европейцы должны решать данные вопросы. Но существует и вариант, что есть определенные договоренности более широкого формата, в которых идет речь о том, чтобы не создавать лишних раздражителей, причем сумма оплаты газа, которая существенна для Украины, для американцев и европейцев – ничтожно мала, поэтому они готовы ею пренебречь. Все будет зависеть о того, насколько жесткую позицию на завершающих раундах переговоров будет способна занять наша сторона – Министерство энергетики и угольной промышленности, а также «Нафтогаза». Насчет «Нафтогаза» у меня уверенность есть, что касается министерства – сомневаюсь, все зависит от полученных им директив.

Еще один важный момент: «Газпром» настаивает, чтобы газ в хранилища – 2 млрд кубов - был куплен именно его. Это не соответствует украинскому законодательству. Как быть в этой ситуации?

***Как пишут СМИ, в Вене 11 сентября в ходе переговоров главы Минэнерго РФ Александра Новака и вице-президента ЕК Мароша Шефчовича стороны договорились об основных принципах трехстороннего газового протокола. В частности, ЕК гарантировала, что в ближайшее время выделит Украине 500 миллионов долларов на закачку в ПХГ 2 миллиардов кубометров газа, и эти средства будут напрямую перечислены «Газпрому», у которого этот газ и будет покупаться.

Платя «Газпрому», мы платим агрессору. У нас есть возможность выбора. Причем, верно, согласно украинскому законодательству, мы можем закупать российский газ в объеме не более 50% от общего газового импорта. То есть, получая от европейцев 500 миллионов мы должны разделить их на два и купить газ у европейских поставщиков и «Газпрома». Условие «Газпрома» об исключительности покупки только у него неприемлемо. И на этом нужно настаивать. Думаю, если с нашей стороны будет проявлена жесткость, то и формула «Газпрома» - 250 долларов за газ без скидки полетит. Должны предоставить скидку в районе 30-40 долларов с учетом нынешних цен на нефть. Тогда мы выйдем на среднюю экспортную цену «Газпрома», с которой, в принципе, если абстрагироваться от многих вещей, можно согласиться.

Совсем недавно премьер РФ Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что цена газа для Украины в 247 долларов за тысячу кубометров является окончательной и льготной - Россия отказалась от части экспортной пошлины. То есть, надеяться на снижение стоимости бессмысленно?

То, что «Газпром» не хочет ниже опускать цену, это – факт. Все будет зависеть от того, как «Нафтогаза» и Минэнергоугля будут отстаивать свою позицию. 247 долларов – выше средней экспортной цены «Газпрома». И мы, конечно, рассчитываем на поддержку европейской стороны, но она ведет игру - и нашим, и вашим. Естественно, никто не хочет сбоев в поставках газа. Нынешняя ситуация – результат серьезной ошибки, которая не сегодняшнего дня, она была сделана еще Януковичем: один раз согласившись покупать дополнительные объемы газа для поддержания транзита, Украина в принципе пошла на то, что и в дальнейшем ее будут «пользовать». Нигде в транзитном контракте «Газпрома» и «Нафтогаза» не записано, что Украина должна коммерчески поддерживать транзит российского газа. «Нафтогаз» обеспечивает только техническую поддержку транзита. То есть, мы не должны закупать дополнительный объем газа, чтобы минимизировать зимние риски. Это должен «Газпром» разместить газ в наших хранилищах и заплатить нам смешные деньги за хранение. Либо, если уж так сильно переживает за зимний период европейская сторона, то тогда она должна дать поручение определенным компаниям создать запасы в наших хранилищах. Но европейские компании не хотят это делать.

Почему?

Они имеют свои запасы. Кроме того, они прекрасно знают, что в контрактах с «Газпромом» вся полнота юридической ответственности лежит исключительно на «Газпроме». Причем в контрактах нет третьего участника – «Нафтогаза» или «Укртрансгаза». В случае чего, они предъявят претензии «Газпрому». Затем «Газпром» свалит вину на Украину, но на каком основании? Мы не являемся стороной двухсторонних контрактов «Газпрома» и его европейских клиентов. То есть, де-юре предъявить нам претензии очень сложно.

Почему ничего не произошло в 2009 году, почему «Газпром» не подал в суд, когда он обвинял нас в срыве транзита? Так как претензии безосновательны. Но, кстати, вопрос - почему европейские компании не подали в суд на «Газпром», хотя тогда они этим грозили? Да потому что есть настольный и подстольный формат отношений. Сейчас у нас подстольный формат отношений не работает, но у европейцев он действует в отношении «Газпрома».

Можно отнести к этому подстольному формату и ситуацию с расширением газпромовского «Северного потока», на что уже дали согласие западные компании? Премьер Яценюк раскритиковал эти договоренности, назвав их несправедливыми по отношению к Украине, а также к Словакии, которые таким образом будут исключены из цепи поставок в ЕС и понесут миллиардные потери…

***«Газпром» 4 сентября подписал в рамках Восточного экономического форума соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В состав акционеров совместной проектной компании New European Pipeline AG, помимо «Газпрома», войдут E.On, Shell, OMV, BASF/Wintershall и Engie (бывшая GdF Suez). «Газпрому» будет принадлежать 51%, E.On, Shell, OMV and BASF/Wintershall — по 10% каждой, Engie — 9%. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до побережья Германии, в обход Украины и Словакии.

Давайте понятие Европа разделим - она неоднородная. К тому же «Газпром» традиционно воспользовался своей агентурой влияния, которой и являются многие европейские компании. Они имеют с ним давний бизнес, отношения как формальные, так и неформальные. «Северный поток-2» был предложен Европе именно через компании. В «Газпроме», то есть, в России в целом, прекрасно знали, что на правительственном уровне проблематично будет найти поддержку. Поддержат, к примеру, австрийцы и немцы, но случае британо-голландской Shell, то есть, с британцами и голландцами, будет сложней. Европейская комиссия, скорее, этот проект не поддержит, в отличие от «Северного потока -1», который был одобрен на уровне конкретного инструмента – «Энергетический диалог Россия - Европейский Союз». Другое дело, что Россия тогда смухлевала - обманула европейцев. Проект был привязан к Штокманскому месторождению. Если посмотреть, где Штокман, а где – Германия, то все выглядит вполне логично. Но потом россияне проект перепривязали к группе сахалинских и ямальских месторождений. Провели манипуляцию. Поэтому понимая, что на правительственном уровне «Северный поток-2» поддержку не получит, пошли через компании. Но подписание соглашения с компаниями не означает, что проект получит одобрение на высоком европейском уровне. Расчет строится следующем образом: дескать компании договорились, правительства скажут – это дело бизнеса, мы туда не вмешиваемся. В принципе, заявление представителя немецкого правительства буквально через день после подписания договора акционеров проекта во Владивостоке об этом свидетельствует. Он сказал, что произошедшее – отношение между компаниями. То есть, проект правительственный уровень практически прошел. Но дальше уровень Европейской комиссии, которая скажет – это наши риски, но правительства поддерживают компании, остальное не наш мандат. «Газпром» рассчитывает, что ЕК, в присущей ей манере, просто умоет руки. И это – серьезный тест для Еврокомиссии. Собственно говоря, это – тест на существование Евросоюза в энергетическом смысле. Мы вроде бы видим, что он есть – огромное здание с подобающим ремонтом, в котором расположился офис Еврокомиссии, где сидят десятки тысяч бюрократов, они вполне материальны, с высокими зарплатами, но на самом деле Еврокомиссии нет, потому что каждый что хочет, то и творит. И если проект «Северный поток-2» пройдет, а он противоречит фундаментальной вещи ЕС в энергетической политике – диверсификации путей и источников, то это означает, что Евросоюза в энергетическом плане не существует. То есть, драма только начинается.

А Россия этим пользуется. К примеру, говорит китайцам – не хотите «Силу Сибири» и не надо, мы с немцами договариваемся. Турки, вы о себе что-то возомнили, условия выдвигаете, ну и будет вам «Турецкий поток» из одной нитки. Болгары – вы ерепенились, вот и потеряли «Южный поток». Все пути в Европе ведут в Германию, мы с немцами все решим, в том числе и ваши судьбы в дальнейшем.

То есть, налицо то, что говорил Сикорский (министр иностранных дел Польши – ред.) десять лет назад: «Северный поток-1» – пакт Риббентропа-Молотова. Правда, сейчас (в отношении «Северного птока-2») окончательные подписи под пактом не состоялись, но рука с пером уже поднята. Если подписание произойдет, то можно говорить о том, что Россия и Германия снова делят Европу, пока только в энергетическом смысле. А Германия – самый крупный потребитель газа в Европе, в первую очередь российского. То, что они попытаются вырубить украинско-словацкий газовый маршрут, было очевидно давно.

Что делать Украине и Словакии?

Должна быть выработана очень жесткая совместная позиция. Если будет принято положительное решение по «Северному потоку-2», то мы будем вынуждены, не ожидая его реализации, прекратить, для начала, транзитное обслуживание тех газовых потоков, которыми оперируют компании-участницы, так как они своими действиями наносят Украине и Словакии ущерб.

Тем паче, что деньги европейских налогоплательщиков уже поступают на реконструкцию украинской газотранспортной системы. ЕБРР выделил на эти цели соответствующий кредит и работы ведутся. То есть, скандал неизбежен.

Более того, на протяжении года нужно оборудовать нашу восточную границу с Россией газо-измерительными станциями и дальше заявить, что будем обслуживать только те транзитные потоки компаний, которые сдачу-приемку газа будут вести исключительно на украинско-российской границе. В отношении остальных компаний, которые будут игнорировать этот принцип, мы вынуждены будем прекратить обслуживание. Вот такой должна быть встречная позиция. И тогда последуют переговоры.

Сейчас очень остро стоит вопрос закачки газа в хранилища. Украина пока отстает от графика – есть уже 15 млрд кубометров, Россия настаивает на 19. Европа, поддавшись раздутой Россией панике, с этой цифрой согласилась. Но раньше власть неоднократно заявляла, что для прохождения отопительного периода Украине хватит и 16 млрд кубометров газа. Поясните ситуацию…

Никто не знает, насколько будет холодной зима. Конечно, лучше иметь побольше запасов газа. И если все переживают за зимний сезон, то тогда и «Газпром» должен пойти на встречу и не выставлять цену в 250 долларов, а продать газ нам по 200 долларов, и мы его закачаем. Но он этого не делает. Тогда есть вопрос – а зачем нам лишний газ, за который мы еще должны платить немалые деньги. Причем у нас потребление газа из года в год сокращается и существенно. Конечно, есть риск на пике потребления – если вдруг будут очень низкие температуры. И если этот случится одновременно в европейской части России, Европе и Украине, то «Газпром» абсолютно никому не поможет. И пример тому зима 2012 года – конец января-начало февраля, когда «Газпром» оказался не в состоянии обеспечить поставки газа. С учетом этого и нужно вести себя на переговорах.

Нана Черная (УНИАН)