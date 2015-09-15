Решение по российскому газу будет принято в течение двух недель - Демчишин

Решение по организации поставок российского газа в Украину в рамках так называемого "зимнего" пакета – на период отопительного сезона 2015-2016 годов – будет принято на этой или на следующей неделе, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Мы получили предложение отработать с россиянами и еврокомиссией (вопрос поставок газа – УНИАН), в принципе понимание сформировалось. Мы отправим свое видение документа ("зимнего" пакета – УНИАН). Но думаю, что на протяжении этой-следующей недели решение будет", – сказал министр.

Ранее он отмечал, что потенциальная цена российского газа для Украины в 252 доллара за тысячу кубометров является нерыночной.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня текущего года Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с российским газовым монополистом "Газпромом" о продлении условий так называемого "зимнего" пакета поставок российского газа в Украину. Стороны отмечали, что провели конструктивные переговоры по спорным газовым вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений о поставках газа, который будет охватывать весь зимний сезон 2015-2016 гг.

Объем поставок является предметом договоренностей, однако в мае премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать у России не более 50% необходимого стране объема импортного газа, "даже при снижении цены на российский газ ниже европейской". В апреле Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс газа на 2015 год с общим объемом потребления 40 миллиардов кубометров и объемом импорта 25 миллиардов кубометров.

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России с участием вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену на газ, а также вопросы транзита и объемов закачки, однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной. Затем такие же переговоры состоялись в начале сентября. Однако в Еврокомиссии их назвали промежуточными и потому нерезультативными.

В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что трехстороннее соглашение о поставках российского газа в Украину в формате Украина – Европейский Союз – Россия в период отопительного сезона 2015-2016 годов должно быть подписано в сентябре-октябре текущего года. Он подчеркнул, что основными условиями подписания соглашения являются обязательства сторон, определение объемов и условий поставки, а также цены.