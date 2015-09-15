Украина определила цену закупки угля из зоны АТО

Украина будет закупать уголь для ТЭС из зоны АТО по цене не выше 1100 гривень за тонну без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"1100 гривень за тонну плюс НДС", - сказал он, комментируя информацию о планах боевиков увеличить цену угля, который вывозится из зоны АТО на подконтрольную украинским властям территорию.

Он отметил, что эта цена соответствует стоимости угля, который покупается у добытчиков на территории, подконтрольной украинским властям. При этом министр сообщил, что около половины угля, который добывается в зоне АТО имеет себестоимость значительно меньшую, чем цена покупки угля.

"Мы знаем, что кто-то добывает по 700, 900, по 1000 гривень/тонна… Я не вижу никакого смысла покупать уголь по завышенной цене", - сказал Демчишин.

При этом он сообщил, что есть определенный круг лиц, которые хотят контролировать поставки угля из зоны АТО, создавая его дефицит.

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Как сообщал УНИАН, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 6 по 13 сентября увеличились на 3,7% - до 1,498 миллиона тонн с 1,445 миллиона тонн.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина в сентябре-октябре планирует ускорить накопление запасов угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего зарубежья, а также зоны АТО.

14 сентября глава правительства Арсений Яценюк обвинил руководство Минэнергоугля в срыве выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля на теплоэлектростанции. При этом премьер-министр потребовал от Минэнергоугля выполнить все озвученные ранее правительством требования по закупке угля и загрузке топливом украинских теплоэлектростанций.

Он также напомнил, что правительство выделило необходимые средства на закупку топлива, однако они так и не были использованы по назначению.