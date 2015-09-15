Украина хочет в сентябре втрое сократить импорт электроэнергии из России

Украина планирует в сентябре текущего года импортировать из Российской Федерации не более 100 миллионов кВт/ч электроэнергии, что втрое меньше аналогичного показателя за август, сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"В течение сентября это будет закуплено, не более 100 миллионов кВт/ч", - сказал министр. При этом он уточнил, что в августе Украина закупила порядка 300 миллионов кВт/ч по цене 2,3 рубля за киловатт.

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Как сообщал УНИАН, Украина с первых дней августа после двухмесячного перерыва возобновила импорт электроэнергии из России, однако в конце августа приостановила его. Затем 7 сентября Украина вновь возобновила импорт, однако цена электроэнергии выросла на 5,6%. По данным госкомпании "Укрэнерго", величина импорта электроэнергии на максимум нагрузки (в 21:00) составляла 800 МВт, на минимум нагрузки (в 3:00) – 380 МВт.