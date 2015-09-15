Украина хочет закачать в хранилища 16 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает закачать в подземные газовые хранилища (ПХГ) порядка 16 миллиардов кубометров газа на начало отопительного сезона, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр Владимир Демчишин.

"У нас, по крайней мере, еще минимум месяц времени для закачки в хранилища еще 1 миллиарда кубометров газа. То есть реалистично, если не будет никаких форс-мажоров, на начало отопительного сезона должно быть 16 миллиардов кубометров", - сказал Демчишин.

Он отметил, что этот объем является приемлемым для Украины, поскольку потребление газа в стране снизилось в среднем на 15%, а это, по словам министра, порядка 3 миллиардов кубометров.

При этом глава министерства напомнил, что на начало прошлого отопительного сезона в ПХГ было около 16,6 миллиарда кубометров газа, а по его завершении осталось 7,1 миллиарда кубометров.

Вместе с тем Демчишин сообщил, что план закачки в ПХГ 19 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона рассчитывался на случай, если Украина не будет покупать газ у России.

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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в сентябре подписать новый контракт с российским газовым монополистом "Газпромом" на поставку природного газа в период отопительного сезона.

15 сентября глава Минэнергоугля Владимира Демчишин заявил, что решение по организации поставок российского газа в Украину в рамках так называемого "зимнего" пакета – на период отопительного сезона 2015-2016 годов – будет принято на этой или следующей неделе.

Он также отметил, что потенциальная цена российского газа для Украины в 252 доллара за тысячу кубометров является нерыночной.