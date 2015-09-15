Шведская компания построит завод по производству биотоплива в Днепропетровской области

В Днепропетровской области шведская компания "Экоэнерджи" построит экологически безопасный завод по переработке бытовых отходов в биотопливо мощностью 100 МВт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, меморандум о сооружении предприятия сегодня подписали заместитель председателя ОГА Владимир Пруцаков и вице-президент компании "Экоэнерджи" Петер Линдтх.

Стоимость разработки проекта и начального этапа строительства завода составит 120 миллионов долларов.

"Мы подтверждаем полную готовность к инвестированию и реализации этого проекта", - подчеркнул во время подписания меморандума глава представительства компании "Экоэнерджи" в Украине Валентин Макогон.

Новое предприятие позволит ликвидировать все свалки в Днепропетровске и обеспечить теплом и горячей водой один из крупнейших жилых массивов. За год Днепропетровск сможет сэкономить 100 миллионов кубов газа.

В ближайшее время шведская компания, имеющая более чем 50-летний опыт по реализации подобных проектов будет работать над технико-экономическим обоснованием проекта.

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Инвестиционный центр при Днепропетровской ОГА уже предложил для строительства завода три площадки. Планируется, что предприятие появится в области через три года. Там будут работать около 200 человек.