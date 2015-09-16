Цена нефти Brent снова упала ниже $48

По состоянию на 07:58 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,43% - до 47,86 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 0,68% - до 44,89 доллара за баррель, сообщает Прайм.

"Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, сократились на 3,1 миллиона баррелей. Аналитики агентства Platts прогнозировали гораздо более умеренное сокращение - на 200 тысяч баррелей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду будет опубликован еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране за минувшую неделю. Эксперты считают, что показатель не изменился и сохранился на отметке в 458 миллионов баррелей.

"Полагаю, что боковой тренд сохранится, и стоимость WTI будет находиться в диапазоне 43-46 долларов. Инвесторы не хотят делать больших позиций перед решением ФРС США", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега CMC Markets Колина Цешиньски (Colin Cieszynski).

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