АЭС за сутки выработали 232 миллиона кВт/ч электроэнергии

На атомных электростанциях Украины 15 сентября выработано 231,61 миллиона кВт/ч электроэнергии, говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на 16 сентября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС – 28-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 130-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 40-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 900 МВт, для Ривненской АЭС – 2 270 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 545 МВт, для Хмельницкой АЭС – 855 МВт.

Через балансовое ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 5,4 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.