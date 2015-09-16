Украина наращивает импорт газа из Словакии

Согласно сообщению, по состоянию на утро 16 сентября суточный режим транспортировки газа с территории Словакии составляет 25,5 миллиона кубометров, сообщает пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

Также в компании напомнили, что за аналогичный период прошлого года по словацкому маршруту было импортировано 379 миллионов кубометров природного газа.

За год закупки газа по словацкому газотранспортному коридору Украина импортировала из Европы более 11 миллиардов кубометров топлива.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе визита в Словакию 10 сентября заявил об увеличении реверсных закупок газа из этой страны до 100% мощности газопровода.

Рекорд Украины по суточным объемам импорта газа через Словакию был достигнут в январе 2015 года, когда поставки превысили 44 миллиона кубометров.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа с 5 по 12 сентября увеличились на 1,83%, или на 269 миллионов кубометров, до 14,964 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает в сентябре-октябре получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.