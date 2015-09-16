Россия отдала Китаю месторождения торфа на Сахалине
Первую партию объемом 50 тонн Сахалинская область уже отправила в Китайскую Народную Республику.
Два миллиона тонн торфа в год в течение 10 лет сможет добывать на Сахалине компания из КНР, соответствующие запасы подтвердила геологоразведка.
Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Росгеологию.
Как говорится в сообщении, "Сахалинская геологоразведочная экспедиция" (СахГРЭ) ведет изучение на острове перспективного объекта для добычи и переработки торфа в рамках контракта, заключенного с компанией "Зеленая энергия" (Китай). Месторождение находится в центральной части острова в Поронайском районе.
"Подобные объемы для области необычны - для сравнения, сейчас самое крупное предприятие в этой сфере добывает всего 50 тысяч тонн торфа в год", - говорится в сообщении.
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Договоренности о добыче торфа на Сахалине между китайским инвестором "Зеленая энергия" и правительством региона были достигнуты на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Первую партию объемом 50 тонн область уже отправила в КНР.